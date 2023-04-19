這過分了！有男子日前帶著老婆和小孩回印尼，不料，一回到台灣後，就接獲鄰居向他說「你家屋頂都垃圾」，隨後他將屋頂垃圾清下來，打開垃圾袋內不僅一堆寶特瓶空瓶，還有包裹空箱，一查包裹上的資料，才發現是住在隔壁大樓的住戶；如此惡劣的行為，也讓網友罵翻「有名字耶！告發下去不用跟他客氣，不然他把你當軟柿子」、「沒公德心」。

一名男子在臉書社團「爆料公社二社」發文，並上傳多張照片，他表示日前帶著老婆、小孩回印尼，就有隔壁大樓惡劣住戶垃圾丟到他家屋頂，當他回台灣後，便收到一堆鄰居紛紛跟他說「你家屋頂都垃圾」，讓他非常生氣，但因看對方「沒幾歲」，便不去計較，還是默默地將屋頂垃圾全清光。

貼文一出，網友紛紛留言表示「過分了，直接檢舉」、「應該是請環保局開罰才對」、「有名字耶！告發下去不用跟他客氣，不然他把你當軟柿子」、「沒公德心」、「打給環保局，上面有名字和資料，環保會找他們然後罰錢」、「這有做分類是不是不小心掉的？」、「整個屋頂都是我的垃圾桶的概念」、「這麼爽，耶誕節還沒到就有人送檢舉紅包到屋頂」。