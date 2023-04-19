軌道經濟新「捷」點！台中捷運綠線市政府站(G9-1)土地開發案，去年底歷經嚴謹評選，由冠德（2520）建設攜手中鹿開發獲選最優申請人，今(19)日與台中市政府完成簽約，規劃興建樓高43層、也是台中首座結合商場、辦公與旅宿生態的捷運複合地標，預估投資金額高達106.55億元，開發進程再邁出一大步！

台中市府交通局表示，市政府站(G9-1)將打造首座結合生態、低碳捷運的鑽石級地標。

交通局指出，市長盧秀燕積極發展軌道捷運，打造大都會便利生活圈，強調未來四年將全力建設台中，為讓城市的交通網絡更緊密，推動軌道路網，自捷運綠線通車後，交通局加速辦理捷運綠線沿線聯開招商；其中，商機龐大的市政府站土地開發招商案，基地面積達2,053坪，擁有土地開發基地最大、容積最高等優勢，招商獲熱烈迴響。

交通局長葉昭甫指出，市政府站(G9-1)位於七期台灣大道與文心路兩條主要幹道交叉口，除與捷運綠線出入口共構外，未來捷運藍線將於此處共站轉乘，也是台中捷運藍、綠線唯一轉乘車站，該案將是台中軌道經濟新「捷」點，目前已通車的綠線運量持續穩健成長，台中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫綜合規劃報告，今年2月20日也已通過交通部審查，正報請行政院核定中。

「落實捷運大台中的發展願景」，葉昭甫進一步說明，未來藍線核定後，市府將加速推動工程興建，為城市帶來第二條捷運，台中捷運路網還有規劃中的捷運綠線延伸線、機場捷運(橘線)、大平霧捷運(紫線)等路線，台中都會捷運路網將逐步實現，帶動區域的整體社會經濟發展。

交通局表示，冠德建設103年即投資興建台中捷運土地開發首案「文華高中站」，並於110年完工，同年再度爭取四維國小站投資權，目前已完成規劃設計，預訂近期可領得建造執照。

冠德建設這次與中鹿開發合作打造台中首座結合商場、辦公與旅宿生態捷運複合地標，透過多元使用引進人流，也能凝聚捷運客源拚經濟，實現大眾運輸導向城市發展榮景。

葉昭甫提到，看好台中持續蓬勃發展，捷運綠線沿線場站招商引資，吸引很多投資人詢問，繼G9-1成功招商後，市政府站G9-2為台中捷運綠線壓軸場站，區位條件與G9-1條件相當，基地較精緻，近期將接續推出招商！