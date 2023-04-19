《中國婦女報》19日報導，中國政府網4月18日發布國務院辦公廳關於調整第19屆亞運會和第4屆亞帕運會工作領導小組（領導小組）組成人員等有關事項的通知。該領導小組組長已由國務委員諶貽琴擔任。代表她已取代之前分管教科文衛體的前國務院副總理孫春蘭部分工作，至少分管體育。

諶貽琴的新身分顯示，此次中國政府網公布的第19屆亞運會和第4屆亞帕運會工作領導小組由1位組長，3位副組長和37名成員組成。諶貽琴擔任組長。

諶貽琴，女，白族，1959年12月生，貴州織金人，1977年3月參加工作，1985年5月加入中國共產黨，中央黨校研究生學歷，研究員，曾任貴州省委書記。2023年3月，她履新國務委員。

副組長有3人，分別是：易煉紅 （浙江省委書記）、高志丹（體育總局局長、第19屆亞運會組委會主席、第4屆亞帕運會組委會主席）、張海迪（中國殘聯主席、第4屆亞帕運會組委會主席）。

據中國政府網顯示，領導小組下設新聞宣傳工作組、外事工作組、安保工作組、疫情防控工作組、抵離服務保障工作組、食品供應安全工作組。領導小組具體事務工作由國務院辦公廳牽頭負責。

2022年4月，大陸國務院辦公廳曾發布關於成立第19屆亞運會和第4屆亞帕運會工作領導小組的通知，當時通知顯示，組長為孫春蘭（時任國務院副總理），第一副組長為王勇（時任國務委員）。

當時的3名副組長分別是：袁家軍（時任浙江省委書記）、苟仲文（時任體育總局局長、第19屆亞運會組委會主席、第4屆亞帕運會組委會主席）、張海迪（時任中國殘聯主席、第4屆亞帕運會組委會主席）。

除組長、副組長外，此次中國政府網還公布了37名成員，其中有19位新面孔分別是：孫業禮（中央宣傳部副部長、國務院新聞辦主任）；潘賢掌（中央台辦副主任）；孫書賢（中央外辦副主任）；李春臨（國家發展改革委副主任）；孫茂利（公安部副部長）；徐成光（交通運輸部副部長）；張青松（中國人民銀行副行長）；蒲淳（市場監管總局副局長）；周進強（體育總局副局長）；楊萬明（國務院港澳辦副主任）；曹毅（中央廣電總台體育青少節目中心主任）；張祖強（中國氣象局副局長）；劉海濤（國家移民局副局長）；譚光明（國家林草局副局長）；孫陽（國家疾控局副局長）；黃果（國家藥監局副局長）；徐曉（共青團中央書記處書記）；趙素京（中國殘聯副理事長）；李文新（中國國家鐵路集團有限公司副總經理）。

與此前的名單相比，最新的名單新增了國家發展改革委、中國人民銀行、中央廣電總台、國家疾控局、共青團中央和中國國家鐵路集團有限公司等。