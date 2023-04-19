80年代紅極一時的「紅唇族」成員錢盈潔，近日在年代《樂活so much》談到自己過去因為一手包辦工作與育兒，輕忽早期保養的重要性，讓在她48歲時就已進入更年期，氣色與活力全都已大不如前了。

錢盈潔大方秀出20歲的年輕辣照，讓眾人驚呼與現在沒有太大變化，錢盈潔表示當時因為年輕身體代謝好、完全不怕胖，就算發胖也能輕鬆減回原本的緊緻身材，主持人張雅芳提問：「這張照片與現在覺得哪裡變化最多？」錢盈潔承認自己年輕時腰身本來就不明顯，在產後更是逃不過媽媽們都有的困擾，就是腰部與腹部瘦不下來，樂觀的她也因為減肥太過困難，所以在穿搭上偏好有鬆緊帶、比較彈性的服飾。

錢盈潔比對過去30年，除了臉部膠原蛋白流失的自然現象外，也笑說：「最值得驕傲的是髮量跟以前一樣還是很多」，張雅芳認為錢盈潔與過去相比維持至少有80分，雖然提早進入更年期，但外在與過去並沒有太大改變。

健康管理師Maggie表示，平均更年期而言，日本女性大約是51歲，而台灣女性更早，平均49歲時就會進入更年期，但若在45歲前就有更年期徵兆就要當心是否為早更，也提醒女性平時應注重飲食均衡並定期運動。 更多精彩內容，請鎖定年代MUCH38台、壹綜合台MOD312台周一至周五下午4點《樂活so much》。