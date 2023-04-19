衛福部長薛瑞元日前出席公開活動時，直接點名「立法院啥米死人骨頭攏有」，自誇要好邏輯才能應對，隔日又嗆「天龍國的人聽不懂台語」，過激言詞也引發朝野不滿。薛瑞元今( 19 )日解釋，沒有罵人意思，是用母親的語言對鄉親說話。前台南市議員謝龍介砲轟，媽媽都有教講錯話要道歉，薛瑞元硬拗是「教歹囡仔大細」。

謝龍介今日在《新聞大白話》節目中表示，在演講時說「這個社會啥米死人骨頭攏有」就是在形容，但如果是針對立法院、台南市議會等特定對象說「啥米死人骨頭攏有」，就是在鄙視。

謝龍介認為這也不是甚麼大事，再度被問到時，說一句道歉就好了，薛瑞元說這是媽媽說的話也沒錯，但他也話鋒一轉，「媽媽都會教阿，講錯話就要跟人道歉」，但薛瑞元卻是繼續解釋、繼續硬拗，這都沒意義。

衛福部長薛瑞元（左）日前公開演說時「立法院啥米死人骨頭攏有」引發朝野立委不滿。（張鎧乙攝）

謝龍介也砲轟，當一個部長說錯話，卻是這樣擴大解釋，真的會「教歹囡仔大細」，被問到時只要好好道歉，解釋自己是在比喻給演講對象聽久好了，現在越解釋越多，難道「總統一來就下雨」，也要說是「總統府裡面都是妖魔鬼怪，能呼風喚雨」，這都沒必要啦。

謝龍介表示，失言就該道歉，這對後輩才是一個好的榜樣、好的模範，不然要怎麼教育下一代，講錯話的時候就該道歉，態度最重要，如果薛瑞元的態度就是要「硬拗」，這次真的給他硬拗過去，那以後小孩子都不會管罵人「死人骨頭」是對還是錯，反正硬拗就是對的。

謝龍介直言，薛瑞元這種態度，會讓小孩子認為講甚麼話都不重要，反正講錯就硬拗到自己是對的就好了，對社會是一個很負面的教育。他也認為，在南部隨口說「啥米死人骨頭」確實很常見，但針對特定群體意有所指的攻擊，就是該好好道歉。