日本政府觀光局（JNTO）今天公布推估值，今年3月訪日外國客總數181萬7500人，回復到COVID-19疫情爆發前2019年3月的66%水準。其中台灣客近28萬人，僅次於韓國排第2名。

日本經濟新聞報導，3月訪日外國客主要是受到來自歐美及中東等人數大幅增加，進而推升整體數字。日本政府觀光局表示，今年3月訪日外國客較2月成長23%，也是2020年1月後單月入境人數再度超過150萬人。

如果一切順利的話，日本今年一整年的外國客有機會超過2000萬人。

根據公布的推估數字，今年3月有46萬6800人來自韓國，居各國之冠；台灣則以27萬8900人次之，回復到2019年3月的69.3%水準。第3名到第5名依序是美國的20萬3000人、香港的14萬4900人及泰國的10萬8000人。

跟2019年3月相比有所成長，也就是今年3月已超過疫情前水準的國家，包括美國成長15%、新加坡成長20.6%、越南成長11.9%、中東地區成長4.9%等。

中國3月共有7萬5700人入境日本，雖然較2月的3萬6200人大幅成長，但因為中國政府仍持續對赴日旅遊設有限制，及日本方面仍祭出邊境管控等，相較2019年3月仍銳減89%。

日本政府2016年曾訂定2020年訪日外國客4000萬人目標，並在2019年達到3188萬人。2019訪日外國客在日本消費額達4.8兆日圓。

雖然COVID-19疫情攪局讓近幾年訪日外國客人數銳減，但日本政府目前依舊維持2030年成長到6000萬人的目標。