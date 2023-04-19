越南投資環境的持續改善，也持續吸引外資進駐。根據越南外商投資企業協會的數據，截至2023年2月，越南已吸引全球141個國家和地區投資興業，註冊資本總額近4,400億美元。根據越南計劃投資部外國投資局的預測，今年越南有望引進360～380億美元的外國直接投資，而2022年該數字為近224億美元。

日盛越南機會基金研究團隊指出，國際貨幣基金(IMF)修正對越南GDP增長預測，其方向優於前次預測，2023年GDP預測為5.8%，2024年可達6.9%，雖然今年增速略為放緩，但中長期可望維持高速增長，為全球經濟亮點之一；IMF分析增長動能主要受惠疫後復甦與全球貿易移轉，部分投資正加速轉移至越南。同時亞銀在新的報告中，預測越南2023年和2024年的經濟增長預期分別為6.5%和6.8%，公共投資將成為2023年越南經濟復甦和增長的主要驅動力。

日盛越南機會基金研究團隊表示，近期官方持續推動支持政策包括：(1)即將於5月舉行的國民議會將對土地法與信貸機構法進行重大修訂，將有利市場情緒修復；(2)研議降低增值稅2%以提振消費；(3)120兆盾信貸支持計劃上路，官方亦敦促地方政府盡速解決關鍵地產項目面臨的瓶頸；(4)責成胡志明市地鐵1號線限期竣工，推動重點基礎設施項目資金到位；(5)央行持續購買美元以加強外匯儲備。政策接連推出，預期可陸續反映在股市面。