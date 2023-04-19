詐騙技巧不斷翻新，警方最近積極打詐，雲林鄉下仍有不少民眾被老哏所騙，大斗六地區有63村里，今年1月到3月就有50個村里的民眾被詐騙，被詐原因不外解除分期付款、假投資、假交友。

雲林縣警局統計，今年1月至3月斗六市39里發生33個里、137件被騙案件；莿桐鄉14村發生11村、28件；林內鄉10村發生6村、15件被騙，以村里計算發生率高達79％，詐騙案件發生頻之高可見一斑。

斗六市被騙原因前3名是解除分期付款、假網拍、假投資；林內鄉是解除分期付款、假投資、假交友；莿桐鄉是解除分期付款、假投資、假求職。

斗六市被害人最多是龍潭里13人、江厝里10人次之，保庄里、林頭里各有8人；林內鄉各村在5人以下，最多的是林中村5人；莿桐鄉也是5人以下，最多的是莿桐村。

斗六市被騙的原因琳瑯滿目，還有色情應召詐財、虛擬遊戲被騙、假冒機構詐財、假預付型消費詐財、猜猜我是誰、信用卡遭盜刷、假借銀行貸款詐財、騙取金融帳戶或卡片、假推銷、六合彩、假信用卡盜刷詐財、騙取個人資料。

雲林縣警察局長林故廷表示，鄉鎮市長、村里長加入打詐團隊是當務之急，只有有組織性地打詐，滾動式修正策略才能達到防詐入里、入戶、入心，全面提升防詐免疫力。