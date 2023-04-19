雲林縣虎尾鎮若瑟醫院提供沐浴車服務後發現，即使臥床者把身體清潔乾淨，但若再回到充滿病菌的床墊上，很容易反覆感染，導致身體機能愈來愈差，19日啟用「寢具消毒乾燥車」，希望透過消毒乾燥車的到府服務，讓長期臥床、缺乏生活自理能力的民眾，減少皮膚感染疾病機率，同時有更舒適乾淨的生活品質。

「寢具消毒乾燥車」由艾田成長關懷生活協會捐贈，啟用儀式由雲林副縣長謝淑亞、若瑟醫院院長李聰明、艾田成長關懷生活協會理事長許惠等人共同主持，希望透過消毒乾燥車機動性下鄉，提供殺菌、除蟎、脫臭、乾燥等服務，徹底清潔消毒臥床者的寢具，減少反覆感染機率。

雲林縣虎尾鎮若瑟醫院獲贈「寢具消毒乾燥車」，可到府服務造福偏鄉臥床者。（若瑟醫院提供／張朝欣雲林傳真）

李聰明表示，失能長者、身心障礙者，生活自理能力不佳者，往往沒有能力維持居家床鋪的整潔衛生，光靠洗曬棉被並無法根絕病菌，最常見的就是產生異位性皮膚炎、疥瘡、褥瘡、壓瘡，導致身體機能愈趨下降，反覆感染疾病，因此將今年工作重點放在「寢具消毒乾燥車」的使用。

李聰明說，「寢具消毒乾燥車」使用過程完全沒有化學藥劑，首先會透過臭氧模式脫臭，後續用高溫將病菌及塵蟎殺死，最後再以除蟎機將髒汙吸乾淨，整個過程約1小時，可以讓原本潮溼且充滿病菌的床墊、床被、枕頭，變得又暖又膨鬆，不僅可減少皮膚感染疾病疑慮，更能打造乾淨且衛生的環境。

許惠提到自己照顧臥床婆婆的經歷，讓她對於失能者及照顧者的需求更能感同身受，艾田成長關懷生活協會是由一群好朋友因共同理念所組合而成，沒有特殊背景，全部都是一般家庭，大家拿出部分生活費，累積每個人一點一滴的愛心，希望用來幫助社會上更需要的朋友。