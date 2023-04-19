快改道！國1南下楠梓段大貨車撞護欄「折甘蔗」回堵5km 17:492023/04/19 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 快改道！國1南下楠梓段大貨車撞護欄「折甘蔗」，回堵5km。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國1南向357k、楠梓交流道今（19日）下午5時16分發生一起大貨車撞護欄事故，占用中間及外側車道，目前進行拖吊處理中，後方回堵約5公里，高公局提醒駕駛朋友提前避開壅塞路段改道行駛，行經事故路段勿觀望而影響行車安全。 快改道！國1南下楠梓段大貨車撞護欄「折甘蔗」，回堵5km。(翻攝高速公路1968) 天雨路滑！國3北上大溪段「1大1小」貨車追撞 回堵5km 新北男墜大漢溪 兒子急拿救生圈救援父命危搶救中 毒癮發銀行旁吼叫 萬華正妹女警圍捕遭踹傷 #大貨車 #護欄 #回堵 #楠梓 #國1 也許您會感興趣 推薦閱讀 上班族注意！國1北上圓山段2車追撞 一度回堵6公里 08:192023/04/10 社會 天雨路滑！國3北上大溪段「1大1小」貨車追撞 回堵5km 16:452023/04/19 社會 上班注意！國1高架南向林口段4車追撞 車流回堵中 07:452023/04/17 社會 基隆信二路4／18夜間將施工 請民眾提早改道 15:012023/04/13 生活 紫爆！中山高南下內壢段事故 下班車潮嚴重回堵5公里 17:292023/04/14 社會 國1北上新竹交流道路段 小貨車閃避失控翻覆回堵 16:102023/04/16 社會 國道1 岡山段砂石車撞聯結車 車頭撞爛一度回堵6公里 12:242023/04/12 社會 貨車煞車失靈自撞電桿！又連掃1大車5機車釀5傷 12:242023/04/13 社會 台積電高雄設廠又傳生變 藍營嘆：房價爆掉回不去了 16:432023/04/11 政治 國1南向岡山路段4車連環追撞 回堵4公里 10:382023/04/10 社會 魚貨車國道1自撞護欄翻覆 鮮魚散落車道車流回堵1公里 00:052023/04/11 社會 國3清水段兩車追撞 車流一度回堵4公里 17:072023/04/16 社會 越級打怪！2噸皮卡「對決」10噸大貨車 網驚：好有勇氣 17:562023/04/13 社會 國1北上堤頂高架「火燒車」竄濃煙影響行車 車流回堵中 16:432023/04/18 社會 國3新竹段連環撞 小客車擠壓成鐵餅 20:112023/04/13 社會 國1高架「7車追撞」 車流一度回堵 09:052023/04/11 社會 國道客運北上追撞大貨車 後方一度回堵1公里 09:222023/04/10 社會 絕命終結站？快速道路驚現「椅子」 3車連環撞散一地畫面曝光 10:522023/04/18 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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