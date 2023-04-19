國1南向357k、楠梓交流道今（19日）下午5時16分發生一起大貨車撞護欄事故，占用中間及外側車道，目前進行拖吊處理中，後方回堵約5公里，高公局提醒駕駛朋友提前避開壅塞路段改道行駛，行經事故路段勿觀望而影響行車安全。

快改道！國1南下楠梓段大貨車撞護欄「折甘蔗」，回堵5km。(翻攝高速公路1968)