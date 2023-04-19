國民黨北市第四、六選區（南港內湖區、大安區）立委初選登記於19日下午4時截止，預計於25日邀集兩個選區的參選人召開協調會，決定初選要採取「三七制」或是「全民調」。（丁上程攝）

國民黨台北市第四、六選區（南港內湖區、大安區）立委初選登記於19日下午4時截止。其中第四選區部分有曾任立委的議員李彥秀及議員游淑慧登記；另第六選區則是總統府前副秘書長羅智強、議員鍾沛君及學者楊永明，北市黨部預計於25日邀集兩個選區的參選人召開協調會，決定初選要採取「三七制」或是「全民調」。

國民黨北市黨部於17日開放台北市第四、六選區立委初選登記，其中第六選區部分，楊永明在17日就完成領表登記手續，鍾沛君與羅智強則於18日上午先後登記；至於第四選區，17日游淑慧在陪同鍾沛君登記時，自己也完成相關手續，李彥秀則交由助理代為領表登記，本人未現身市黨部；至於外傳可能登記參選第四選區的議員闕枚莎，19日深夜於臉書發文表示不參選。

北市黨部主委黃呂錦茹表示，預計於25日邀集有意參與初選的參選人召開協調會，針對初選要採「三七制」還是「全民調」進行協調，若協調不成則將在後續召開市黨部委員會決定初選機制。而據瞭解，第四選區部分，游淑慧偏向全民調，李彥秀則未表態；第六選區則是鍾沛君與楊永明偏向全民調，羅智強也未定調，僅表示會用最平和的方式決定制度。