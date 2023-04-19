台中市警局保安大隊第一中隊19日凌晨巡邏行經北屯區一處路口時，發現1輛自小客車因交通違規上前盤查，有「緝毒達人」的小隊長蔡東峰，展現緝毒經驗豐富，鷹眼察覺是運毒「小蜜蜂」，車上蕭姓男駕駛神色異常，員警在車內查扣咖啡包、K他命等市價超過50萬元毒品。

保安大隊第一中隊小隊長蔡東峰、警員黃瑞豐、洪茂益等員，當時執行巡邏勤務，在北屯區崇德、北平路口發現自小客車交通違規，遂攔車實施交通稽查，因駕駛蕭嫌神情緊張，且該車內散發愷他命燃燒後味道，員警請蕭嫌下車接受盤查，蕭嫌開啓車門下車時，員警當場在駕駛座車門置物槽發現2包愷他命。

警方再於該車後座腳踏墊上取出2個手提袋內有毒品火箭咖啡包64包（213.2公克）、黑卡咖啡包29包（135.4公克）、天皇咖啡包26包（105.2公克）、7G咖啡包18包（80.3公克）、SYS咖啡包3包（7.8公克）、愷他命1大包（50公克）、愷他命26包（70公克），及大麻電子菸2支（63.1公克）；計查獲毒品咖啡包140包，全部毒品總毛重725公克。

警方指出，查扣的毒品咖啡包經採驗呈二級毒品甲基安非他命陽性反應，警詢時蕭嫌坦承持有上揭毒品及施用毒品情事不諱，並同意警方採尿送驗，另查扣蕭嫌所持有手機1支，全案依違反毒品危害防制條例帶案偵辦。

大隊長沈能成表示，保安警察大隊外勤三個中隊同仁戮力從公、績效卓越，是警察局線上立破緝毒先鋒，其中小隊長蔡東峰所帶領的小隊，經常透過豐富辦案經驗對可疑人車嚴密攔查，進而查獲大量毒品案，肯定蔡東峰緝毒能力強，屢破案建功。