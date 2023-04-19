何超蓮是已故澳門賭王何鴻燊與三房陳婉珍的女兒，身為豪門千金何超蓮有許多演藝圈好友，她與大陸男演員竇驍交往4年，公開戀情後兩人不管在私下還是合體工作中都大方秀恩愛，近日何超蓮與竇驍舉行婚禮，正式成為夫妻，卻有陸媒挖出何超蓮同父異母妹妹何超欣的採訪，何超欣表示不知道姐姐婚禮，立刻讓外界猜測異母姐妹之間感情不好，何超欣看到後發文直呼：「真的好氣」。

近日何超蓮舉行婚禮，由於何家有多位太太，許多孩子並不是同母親，因此家庭關係也成為這場婚禮的關注點，有陸媒挖出何超欣的採訪，何超欣出席活動被問何超蓮結婚，何超欣表示是記者說了才知道，自己不看新聞，問到會不會恭喜何超蓮，何超欣直言「誰結婚我都會恭喜」，面對再次追問她選擇避而不答，讓陸媒寫下賭王子女恐怕不如表面和睦的內容。

何超欣看到後今（19日）在微博發文：「看到這個報導，真的好氣。」她解釋那段採訪內容是3月21日在香港參加活動時的採訪，那時候還不知道婚訊，何超欣怒斥「一個完全沒有關聯性的報導，被很壞心的人在昨天重新挖出來，還隱掉時間和前情，就是想移花接木造一個『何家人不和』的輿論」，她表示不理解製造姐妹不和的媒體用心，認為這種行為很壞，「我們中國人在送祝福的時候，最願意講的就是『祝家庭和美』，我很不懂這些造謠的朋友，為什麼只希望別人家庭戰亂？」