海瑞溫斯頓（Harry Winston）新款腕表登場，以品牌最經典的第五大道Avenue腕表與印記Emerald腕表為主軸，融入繽紛色彩與寶石鑲嵌，充滿紐約摩登時尚風情，更添歡愉的奢華氛圍。
熙熙攘攘、人聲鼎沸的紐約第五大道，是全球時尚精品的一線戰區，且是海瑞溫斯頓（Harry Winston）的發源地。於1932年創立的海瑞溫斯頓，在第五大道上打造奢華的旗艦店，不僅當時盛行的裝飾藝術與時尚風情融入旗艦店的建築和裝潢風格，且出現在海瑞溫斯頓的珠寶作品上，其中最具代表性的莫過於第五大道Avenue珠寶表，可說是完美體會品牌精神與紐約風情的代表作。
今年全新登場的第五大道Avenue腕錶，以個性鮮明的設計呈現出奢華典雅的特質，俐落優雅的長方形表殼重現紐約第五大道旗艦店的拱門造型，也呼應紐約摩天大樓林立的壯麗美景，表盤內有橢圓形、圓形、八邊型等幾何圖形，源自20、30年代裝飾藝術的構成元素，並融入精湛的鑽石鑲嵌工藝，更添奢華之美。
第五大道Avenue腕表共有Classic、Avenue C和C系列迷你款三種款式，所有款式均採用18K白金或玫瑰金表殼，並鑲嵌鑽石。其中最新推出的Classic Graffiti腕表，融入街頭藝術的現代時尚風格，獨樹一幟。
海瑞溫斯頓的印記Emerald腕表系列，則是以海瑞溫斯頓先生最鍾愛的祖母綠切割鑽石為靈感，矚目的八邊形表殼造型洋溢現代藝術氣息，今年新作品融入繽紛色彩的表盤與多種材質的表帶，迎合現代都會女子的百變時尚風貌。
每一款印記Emerald腕表的12點位置鑲嵌18K金的品牌標識，或是鑲嵌一顆祖母綠型切工的珍貴寶石，代表著品牌的標誌性元素。為了向海瑞溫斯頓先生鍾愛的寶石切工致敬，表圈和表冠融入的寶石鑲嵌元素，更加閃耀動人。
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