政府推動2050淨零碳排目標，加速綠電發展，打造離岸風電國家隊，國家實驗研究院國家地震工程研究中心，獲國科會離岸風機結構智慧防災監測平台建置計畫，其中包括設置「綠能設施測試實驗室」。中央大學與台灣海洋大學合作爭取建置綠能設施測試實驗室，有望落腳位於桃園市觀音區的桃園科技工業園區，盼提升本土離岸風機技術的自主設計與研發測試能力。

中央大學土木工程系教授洪汶宜表示，台灣地理位置颱風、地震多，有別於歐洲環境，離岸風電若直接採用歐洲設計，工程安全性恐有疑慮，部分結構必須「本土化」，且未來風電需求大幅增加，較難人為控管，因此盼透過離岸風機結構智慧防災監測平台進行監測管理，其中的綠能設施測試實驗室，主要針對離岸風機進行設計研究。

中央大學與台灣海洋大學攜手參與國震中心評選，綠能設施測試實驗室主要包括「風機結構葉片」與「地工離心機」2項實驗測試平台。洪汶宜說明，實驗室規畫測試風機葉片強度、若葉片破裂的補強效果，並探討地形與工程影響等，中央大學擁有全台唯一地工離心機暨離心模型振動台，預計購置5倍大容量，擴充研究量能，未來運用於水下基礎的設計。

洪汶宜提到，實驗室選址預定桃科園區，考量交通便利性，不僅鄰近台北、台中港，周邊道路系統完善，更靠近桃園葉片、鋼體結構的產業鏈，機場與高鐵更不遠，若有國內外學者到訪交通方便，發揮桃園的優勢，也獲市府支持，且實驗室腹地寬裕，日後可依需求拓展研究空間。

洪汶宜表示，中央大學的地工離心模型試驗技術成熟，海洋大學在海洋相關軟硬體研究也具國際水準，盼透過2校攜手，以現有技術為綠能設施測試實驗室提供協助，計畫總經費約12億元，若獲選預計於2027年完工。盼整合地震工程與綠能研究人力和資源，建立具本土特色的離岸風機實驗室，投入資源並擴充研究，達台灣永續發展與淨零碳排目標。