4月熱浪席捲亞洲多國，高溫連連，泰國、寮國本週接連熱到破紀錄，印度更有十多人不幸熱死，有兩省已宣布學校停課。

美國有線電視新聞網報導，氣候學家與極端天氣專家艾雷拉（Maximiliano Herrera）說，寮國北部龍坡邦（Luang Prabang）週二（18日）熱到攝氏42.7度，刷新全國歷來紀錄。

泰國氣象局資料顯示，上週末飆出攝氏45度為該國氣象史上首見，西北部達府（Tak）15日熱到45.4度；泰國多處從3月下旬起即已處於攝氏35度以上至40度出頭，全境熱呼呼。泰國政府日前對多個府治發布高溫警示，首都曼谷挽那區（Bang Na）體感溫度預估達攝氏50.2度；總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）週二對這波「危險高溫」表達憂心，他稱體感溫度恐達52.3度。

南亞、東南亞國家近日頻飆高溫。

南亞、東南亞熱季一般落在4月與5月，之後仰賴季風雨紓解高溫。泰國今年熱季伴隨嚴重霧霾導致空污指數暴增，觀光大城清邁森林火災與穀物殘梗焚燒令空品惡化，一度連續7天位居全球空污嚴重城市之首，當地至少一家醫院因呼吸道問題求診患者爆量導致病床全滿。

緬甸中部實皆省（Sagaing region）週一（17日）也熱到不行，實皆省葛禮瓦鎮（Kalewa）高溫攝氏44度。

中國大陸南部同樣熱呼呼。雲南省元陽週二高溫達攝氏42.4度，只比當地歷來4月最高溫少了0.3度。中國氣候學家Jim Yang說，有12省逾100個觀測站高溫破4月紀錄。

南亞酷熱已屬大範圍現象，巴基斯坦、印度、尼泊爾、孟加拉均已連日飆破攝氏40度。

印度東部奧里薩省（Odisha）全境有48個測站出現攝氏42度高溫，其中最熱更達44.2度。西部馬哈拉什特拉省（Maharashtra）新興都市新孟買（Navi Mumbai）16日一場逾100萬人出席的頒獎典禮，50至60人熱到送醫救治，至少13人死於中暑。

路透社報導，印度至少兩個省下令學校本週關閉，東北部與孟加拉接壤的特利普拉省（Tripura）、西孟加拉省（West Bengal）本州氣溫預估比正常值高出攝氏5度。

印度勞動部通令全國各地確保高溫環境的勞工安全，尤其在戶外工作的工人與礦工更要注意，務必提供充足飲水、備妥急救用冰袋，並讓工人多多休息。

印度熱浪一般出現在3月至7月，但近年發生頻率增加、溫度更高、時間更長。去年印度多處飆出攝氏49度，科學家說，人類造成的氣候危機助長全球溫度不斷上升，熱浪只會更加常見。2022年一項研究發現，世紀之交來臨時，出現危險熱浪的頻率會增加3倍至10倍。

亞洲多數地區位處熱帶。這項研究指出，熱帶的居民一年到頭大部分時間都可能處於危險高溫。定義為攝氏51度的「極端危險高溫」天數或恐翻倍，挑戰人類生存能力的極限。