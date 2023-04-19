高雄民眾下班要走國道1號的人請改道。一輛大貨車於4月19日傍晚5時16分行駛至國道1號 南向357公里處楠梓路段因不明原因撞護欄，此車禍導致後方回堵5公里。傷亡不明。

國道警察表示，國1南向357公里楠梓路段發生大貨車撞護欄，占用中間與外側車道，目前已派人做拖吊處理。

此車禍回堵約5公里，國1 岡山到楠梓路段的平均車速不到40公里。國道警察籲請駕駛民眾提前避開壅塞路段，改道行駛。並請民眾駕駛車輛時請注意前方車況，並減速慢行。