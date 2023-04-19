國1南向楠梓路段大貨車撞護欄 回堵5公里 17:552023/04/19 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛大貨車於4月19日傍晚5時16分行駛至國道1號 南向357公里處楠梓路段因不明原因撞護欄，此車禍導致後方回堵5公里。（摘自警廣即時報APP／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄民眾下班要走國道1號的人請改道。一輛大貨車於4月19日傍晚5時16分行駛至國道1號 南向357公里處楠梓路段因不明原因撞護欄，此車禍導致後方回堵5公里。傷亡不明。 國道警察表示，國1南向357公里楠梓路段發生大貨車撞護欄，占用中間與外側車道，目前已派人做拖吊處理。 此車禍回堵約5公里，國1 岡山到楠梓路段的平均車速不到40公里。國道警察籲請駕駛民眾提前避開壅塞路段，改道行駛。並請民眾駕駛車輛時請注意前方車況，並減速慢行。 #國1楠梓段 #大貨車 #回堵 #撞護欄 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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