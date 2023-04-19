南投縣仁愛鄉賽德克族與南投林管處成立自然資源共同管理會，最關心適合部落的林下經濟產物。（林務局提供／楊靜茹南投傳真）

賽德克族與官方成立自然資源共管會，南投林管處長李政賢與都達村代表委員魏志慷致意。（林務局提供／楊靜茹南投傳真）

自然資源共管會包含森林產物採取、林下經濟發展、狩獵自主管理、步道維護管理、深入部落體驗旅遊及協助山林巡守等，共同維護山林生態永續。（林務局提供／楊靜茹南投傳真）

林務局南投林管處與仁愛鄉春陽、精英、都達、德鹿谷共4村的賽德克族，成立自然資源共同管理會，包含森林產物採取、林下經濟發展、狩獵自主管理、步道維護管理、深入部落體驗旅遊及協助山林巡守等，這是南投林管處第一個與原住民族成立共管會，透過攜手管理自然資源，共同維護山林生態永續。

南投林管處落實「權利分享、責任分擔」理念，由仁愛鄉公所推薦涵蓋4村賽德克族代表12人，占遴聘21名委員半數以上，專家學者則邀請暨南大學、中興大學及靜宜大學等4名教授，與南投縣府原民局、仁愛鄉鄉公所及仁愛鄉民代表會所推薦委員，與春陽、精英、都達、德鹿谷共4村的賽德克族，成立自然資源共同管理會。

賽德克族大表委員說，前年、2021年仁愛鄉公所舉行「全國賽德克族歲時祭儀暨傳統技藝競賽」，南投林管處提供國產柳杉疏伐木供族人搭建傳統祭祀屋及穀倉，讓賽德克族傳統住屋重現在族人面前，讓雙方有意願建立夥伴關係，未來攜手林務人員一起守護自己的家鄉，還能透過採集、舉行部落生態旅遊等增加收入。

南投林管處長李政賢表示，共管會成立是好的開始，賽德克族人最關心適合部落的林下經濟產物，盼透過共管會的平台，一起學習、分享權利與承擔責任，致力於原民山林傳統智慧文化傳承，促進森林經營與生態保育的永續發展。