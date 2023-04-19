去年11月落成的竹東仁愛立體停車場，原定完成招標後，今年初即可開放停車、年中正式營運商場。但歷經4次招標均流標，無廠商有意願進駐，究其原因仍是權利金太高，廠商評估難獲利，竹東鎮公所從原先每年3600萬權利金不斷下修，目前下修到1000萬元，詢問度為此大幅提高，公所預計在5月8日開標。

竹東鎮目前僅有信義立體停車場完工啟用，去年底完成第2座公有立體停車場仁愛停車場，全棟採鋼骨結構，規畫設計地下1層、地上6層樓，共533個汽車停車位、92個機車停車位。1樓為商場使用，2樓至6樓為停車場空間，將是竹東的首座複合式商場。

原定最快今年中仁愛停車場內部商場可裝修完畢營運，同時啟用停車場，但至今仍無廠商有意進駐，原因是最初權利金開價1年3600萬元，讓廠商們興趣缺缺，直到今年2月7日已第4次招標，權利金也調降到1200萬，但招標結果仍不理想。

經過4次流標後，竹東鎮公所再次下修權利金直到1000萬元，果然吸引廠商主動詢問，熱度上升。竹東鎮公所表示，推估應是景氣復甦，加上中央普發6000元，增加業者進駐意願。目前洽詢電話不少，包括知名連鎖超市、商場以及綜合型商場業者都來探詢，公所預計5月8日開標。

仁愛立體停車場於2020年10月動土開工，工程總經費近4.9億元，其中交通部補助約2.3億元，公所自籌2.6億元。興建期間歷經疫情、營建物料上漲及缺工等影響，在去年11月落成。