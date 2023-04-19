「夢果」睡倒在阿公徐乃麟身上，場面溫馨。（艾迪昇傳播提供）

徐乃麟（右起）抱著愛孫與7寶媽網紅「林叨囝仔」、臺安醫院婦產科曾宇泰醫師合影。（艾迪昇傳播提供）

徐乃麟今（19日）出席母嬰品牌「媽咪學苑」APP暨產品發表會，受邀成為學苑院長，罕見傾訴自己對生命中3位女性─母親、太太以及女兒的感受，並分享珍貴合照，真情發言感動與會來賓。徐乃麟表示：「媽媽是生我、養我的人，是她給了我生命；我老婆和我相伴一生，沒有她就沒有現在的徐乃麟；女兒是我一輩子最疼愛的人，她現在也成為一位媽咪，看著她幸福的模樣，就是我的幸福。」

徐乃麟去年升格當阿公，幫孫子「夢果」把屎把尿，主持人李培禎問他當爸爸還是當阿公比較難？他笑說之前已經有3次經驗，3個小孩都是自己拉拔帶大，這次再帶孫子，自然是駕輕就熟，「但儘管如此，帶自己的孩子，就算有碰碰撞撞，也都是自己的孩子，但帶外孫就會比較有壓力，會捨不得」，徐乃麟還透露，現在越來越有當阿公的感覺，頗能享受含飴弄孫的快樂，跟之前當爸爸是截然不同的體會。

發表會最後迎來壓軸嘉賓「夢果」，初次面對媒體陣仗，他竟不哭不鬧，反而直接徐乃麟懷中睡著，徐乃麟表示，孫子很常帶出去玩，很社會化，所以到陌生的地方也不會有壓力，現在就算打雷聲也吵不起他。爺孫慈愛畫面，讓李培禎在旁直呼太感動，內心都要融化，徐乃麟驕傲地說，現在孫子最愛黏他，「不誇張，現在他吃飯、睡覺的時候，我都不能在現場，因為他只要看到我，就吵著要我抱、要跟我玩，所以這兩個時間點，我都要躲起來，好像外人一樣」。