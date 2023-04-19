興櫃餐飲乾杯(1269)因去年大陸歷經超過9個月嚴格封控政策，致使集團全年度結算虧損，2022年合併營收37.86億元，雖年增22.93％，連三年創歷史新高，惟受大陸事業虧損拖累，營業虧損0.46億元，年減154.21％，並提列資產減損，使業外合計損失0.78億元，全年稅後虧損1.01億元，年減241.5％，每股稅後虧損5.42元。乾杯董事會決議以資本公積轉增資發放股票股利，每股配發股票股利1元，無配發現金股利，保留現金供集團拓展事業版圖。

展望後市，今年1月中國大陸進一步解除隔離措施，消費市場強勁復甦，乾杯第一季合併營收相較去年同期成長36.28％，登上單季歷史新高，集團今年獲利有望轉盈。

乾杯台灣事業受惠下半年市場復甦、營運表現暢旺，2022年營收26.05億元，較2021年大增8.55億元，年增48.8％，營業淨利達1.15億元；中國大陸事業因疫情封控管制拖累，全年營收11.8億元，年減11.15％，營業虧損2.2億元。

乾杯2022年上半年兩岸同受疫情衝擊，兩岸合併營業淨損達1.18億元，下半年中國大陸事業雖恢復營運、市場仍受防控干擾，不過台灣事業喜迎報復性消費潮，並在展店效益加持下，業績表現亮眼，加上12月中國大陸解封，民眾於觀望期後，於聖誕節、跨年迎來業績大躍升、恢復疫前9成水準，使全年營業虧損收斂至0.46億元，顯示營運從谷底回升。