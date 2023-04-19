近幾年經常在戲劇中飾演女兒角色的周曉涵，受邀出席CITIZEN春季新品發表會，分享她在現實中和戲劇中的母親角色，不論是嚴格的虎媽，或是溫柔纖細的慈母，都擁有一顆「為母則強」堅毅的心，呵護著子女。

周曉涵從小住外婆家，因此即將到來的母親節她會準備兩份母親節禮物，一份給媽媽，一份送外婆，不過她哀怨地說，媽媽是很典型的虎媽，從小到大對她要求很嚴格，外婆則是傳統型婦女，小孩不乖會拿藤條管教，幸好媽媽和外婆平日很凶，但也很寵她，兼具了虎母與慈母的特質。

CITIZEN xC系列ES9466-65W腕表，藍寶石玻璃表鏡中央鑲有鑽石，象徵堅強耀眼的心蕊，3萬8900元。（CITIZEN提供）

為了配合母親節檔期，CITIZEN春季女表以「心蕊」為主題，融入輕奢元素，周曉涵佩全新鈦金屬「心蕊輕奢限量款」女表，清新透澈的白蝶貝面盤，呼應柔美與堅毅兼具的母親特質，可以觸摸到鑲嵌在藍寶石玻璃表鏡中央的實驗室培育鑽石，更添奢華。

CITIZEN不鏽鋼FE1255-84L光動能腕表，8800元。（CITIZEN提供）

CITIZEN xC系列今年以「心蕊」為主題，用外形如愛心一般的櫻花花瓣為設計元素，搭配Sakura pink櫻花粉紅金的表殼內圈，充滿柔美女人味。CITIZEN L則以自然美景為主題，並在8點鐘時標刻度上鑲上鑽石，表冠也鑲崁黃玉，增添奢華品味。

CITIZEN L系列不鏽鋼EM0915-86N光動能女表，1萬5800元。（CITIZEN提供）