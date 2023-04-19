積極爭取美國共和黨總統候選人提名的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），日前公開提議讓每一個台灣家庭擁槍，藉此防範大陸侵台。此話一出，不僅台灣民眾反彈，批評他「唯恐天下不亂」，美國和世界各地的網友也是罵聲連連。根據美國政治網站Politico目前分析，由拉馬斯瓦米出線代表共和黨角逐白宮的機會並不高，言論的後續效應仍有待觀察。

美國《華盛頓時報》報導，現年37歲的印度裔美籍生技創業家拉馬斯瓦米14日在全國步槍協會（NRA）的造勢活動上，大膽提出阻止大陸侵台的政見：「NRA下次可以在台灣成立分部……讓每個台灣家庭有槍，讓他們自衛。」他強調，將「訓練台灣人如何用槍，就像我們在獨立戰爭後對黑人所做的那樣」，更一度在台上高呼「台灣，我們來了」、「台灣，我們與你同在」，博得台下群眾熱情鼓掌叫好。

Here’s how we protect Taiwan without going to war with China: open a branch of the @NRA in Taiwan, put an AR-15 in the hands of every family, and train them how to use it. That’ll give Xi Jinping a taste of American exceptionalism. pic.twitter.com/FQn58GrucX — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) April 15, 2023

不過，這番言論卻在網路上引發不少撻伐。有網友表示，拉馬斯瓦米「讓美國蒙羞」，批評他「完全不了解外交政策」；也有人認為，拉馬斯瓦米這番話的真正用意根本不在捍衛台灣，只是要藉機煽動擁槍人士的暴力心理。另外還有不少人嘲諷他拿步槍對付坦克大砲，根本是「白癡」。

距離美國2024總統大選還有一年半左右的時間，民主黨內除了表態計畫連任的現任總統拜登（Joe Biden）之外，現年69歲的反疫苗人士小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.，美國前總統甘迺迪侄子），以及70歲的心理暢銷書作家威廉森（Marianne Williamson）也宣布將挑戰黨內初選。

至於共和黨方面，前總統川普（Donald Trump）仍是呼聲最高的總統候選人，主要的競爭對手包括前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）、佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）以及前副總統彭斯（Mike Pence）。除了海利之外，另外兩人尚未正式宣布參選。

至於提議讓台灣人「配槍」的拉馬斯瓦米，許多政治分析家並不看好他能夠「走太遠」。其他確定參選的還有阿肯色州前州長賀勤森（Asa Hutchinson）和密西根州商人強生（Perry Johnson），但這兩人估計也可能會提前出局。