國道客運1573路線日前獲公路總局核定，自17日起減班，引起部分通勤民眾的疑慮。18日發現上班尖峰時間在基隆車站的起點出現大排長龍的現象，基隆市交通處商請首都客運機動調整，避免通勤民眾上班困擾。
據了解，由首都客運營運的國道客運1573路線，受到疫情影響去年出現鉅額虧損，業者為減輕負擔，向公路總局申請減班，獲得核准。依業者公告減班後的班次公告，尖峰時段1573路線的班距，由5到10分鐘拉長到5至15分鐘一班。
基隆市交通處表示，為觀察國道客運1573路公車調減班次對於民眾的影響，交通處18日、19日連續兩天都在上班尖峰時段到1573路線的起點站基隆車站勘查。
交通處指出，18日上午發現排隊的人數有近百人，便商請業者協助視民眾的排隊及搭乘狀況，機動加密班次。業者雖然已經獲核定減班，但仍於19日上午起，在上班尖峰時間配合加密班次，也讓排隊人潮自18日的上百人縮減至30人左右。
交通處將持續觀察現場候車狀況，並請客運業者機動加密班次，以降低調減班次對民眾通勤的不便。
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