4月未到下旬，台電已啟動需量反應機制，昨天的額度達到35萬瓩度，被質疑是否已經提前缺電。經濟部次長林全能在立法院接受詢答時表示，昨天動用需量反應，是遭到緊急情況才不得不為。今天的備轉容量還有12%，不到缺電的地步。然而根據台電官網，今天下午的供電使用率已到94%，也就是備轉容量跌至6%，當然是缺電的警訊。

台電發言人吳進忠說，昨天的電力問題，是遇到高溫、民營電廠故障破管，加上太陽光電發電量不如預期，所以動用了35萬瓩的需量競價，至於機額約是100萬瓩，所以還有不少額度。然而，台電沒說明花費了多少錢。

另一方面，林全能在回答賴士葆立委提問備轉容量率時，顯然回應錯誤。據ettoday的報導，賴士葆說，原本合理的備轉容量是15％，林全能則澄清，「那是備用容量，備轉是不同程度來處理，8％是一個很高的容量在運作了。」

核三廠氣渦輪機也加入發電，是個缺電警訊。(圖/台電官網)

假如林全能原話如此，那麼他就講錯話了。備用容量是指發電機組每年最大發電容量（淨尖峰能力）與最高小時用電量（瞬時尖峰負載）的差額，以年做為單位。備轉容量是供電系統每天的供電餘裕，也可以理解為當天發電量和剩餘發電能力的比例，是以天為單位。因此賴士葆質詢時，提到「昨天剩8%，今天有多少」，問的當然是「備轉容量」。

因此，在台電官網上的各機組發電資訊，我們輕易就能知道當下的備轉容量有多少，只要看目前用電使用率即可。雖然林全能說今天備轉容量有12%，但是在下午的用電使用率曾達到94%，意味著備轉容量只剩6%。

更直觀的缺電警訊在核3廠，它的1具汽渦輪發電機以測試運轉為名，也連線加入發電行列。核電廠的汽渦輪發電機應該是在反應爐跳脫，廠內失電時，維持冷卻系統而工作的，結果這個備援設備也拿來發電，顯見電力吃緊的程度。