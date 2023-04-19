Trae Young was rated the highest overrated player in the NBA. Thoughts?



(h/t @knicksmuse) pic.twitter.com/IoxZgmguS4 — ❆ (@TraesMuse) April 18, 2023

根據美媒《The Athletic》的現役球員匿名投票，老鷹明星後衛崔楊（Trae Young）當選「本季最過譽的球員」，他在54張選票裡獲得8票，再來是尼克前鋒蘭道爾（Julius Randle）、暴龍前鋒席亞卡（Pascal Siakam）並列第2名，兩人各獲得4票。老鷹本季有搭上季後賽列車，爆冷打敗熱火，目前在首輪對塞爾提克2連敗陷入苦戰。

崔楊是2018年選秀第5順位，當時林書豪也在老鷹隊，崔楊對林書豪的籃球IQ讚不絕口。崔楊在菜鳥球季（2018-19）就取得先發主控地位，林書豪被降為替補，還在球季中被老鷹釋出。林書豪後來黯然離開NBA，崔楊仍發文力挺林書豪，盛讚他是個無私、團隊至上的好球員。

可惜崔楊沒有學會林書豪的團隊精神，他被認為是打法自私的代表人物，資深教頭喬治卡爾（George Karl）先前推文寫道：「這是個崔楊與約基奇（Nikola Jokic）的對決，也就是自我與團隊優先的對決。」雖然崔楊本季場均助攻10.2次（生涯9.3次），卻被批評喜歡堆數據而沒有實質幫助。

卓雷蒙格林（Draymond Green）、韋斯布魯克（Russell Westbrook）也獲選過「最過譽的球員」。格林打球其實是很重視團隊的，他被選上主要是平日說話四處得罪人。韋斯布魯克獲選的原因比較相似崔楊，都是打球愛堆數據、投籃命中率低卻頻繁出手。