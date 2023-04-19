高雄港65號碼頭今日下午約1點多發生一起驚悚車禍，1輛曳引車行經路口準備左轉時，對向直行的機車騎士閃避不及，迎頭撞上曳引車車頭，強大撞擊力下，騎士當場彈飛在地，滿地機車零件碎片，曳引車頭也有受損。

經查，蔡姓男騎士騎乘普通重機直行時，不慎與正要左轉彎的貨櫃曳引車擦撞，蔡姓騎士胸部及手腿多處骨折，由家屬陪同於醫院醫治，意識清楚。蔡姓騎士和張姓曳引車駕駛經呼氣酒測酒測值均為0mg／dL，詳細肇責待進一步釐清。