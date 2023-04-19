群益金鼎證券每年定期舉辦集團捐血活動，連續投入15年，累計捐出逾1.5萬袋熱血展現關懷社會不落人後，分享愛的信念，捐血成效獲得台灣血液基金會肯定，群益金鼎證券資深副總裁王雅芳19日也出席接受表揚。

「群益捐血日」已成為群益人固定的公益活動 在集團主管常年鼓勵推動下，許多同仁養成自發性定期捐血的好習慣，工作忙碌之餘，也會勤於健身、維持良好的狀態，幫助更多需要的人。

為增加捐血中心血液庫存量，群益金鼎證券每年由總公司開跑，由北中南逾17家分公司接棒展開捐血活動。除有助於維持血液庫存平衡，得以即時救助傷病友外，更能有效養成員工定期捐血的好習慣，全台串連一起挽袖捐熱血，藉此擴大捐血效益，把愛送給更多需要的人。

憑藉員工熱情投入與集團用心推廣，群益捐血活動參與人次與募集血量年年成長，長期與台灣血液基金會合作辦理捐血活動，實踐「捐血一袋，救人一命」理念，並連續多年獲頒「捐血績優團體」肯定，不只展現專業的營運表現，更樂意傳遞愛的溫度與善的循環，持續善盡企業社會公民義務。