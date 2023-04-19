透過AWS ISV加速計畫，AMD將取得AWS的重點合作銷售支援，包括獲得更多銷售促成資源、降低AWS Marketplace上架費用以及對AWS銷售團隊的獎勵。此計畫也將讓參與的軟體開發廠商能觸及全球數百萬AWS活躍客戶。

AMD雲端銷售全球副總裁Brad Smith表示，IT組織面臨複雜艱鉅的環境，AMD致力提供高效能且高能源效率的運算基礎架構，協助客戶達成其IT目標。藉由加入AWS ISV加速計畫，我們攜手新的軟體開發廠商一同擴展版圖，並持續展現AMD運算技術，透過由AMD挹注效能的Amazon EC2實例，以節能且具經濟效益的方式改善工作負載效率。

憑藉搭載AMD EPYC處理器的AWS平台，客戶能部署高效能與高能源效率的虛擬機器（VM）。相較其他基於運算優化型x86的AWS實例，搭載第3代AMD EPYC處理器的Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2）Hpc6a實例帶來高達65％的性價比提升。AWS亦正採用全新第4代AMD EPYC處理器，為客戶帶來更多Amazon EC2上的運算選擇。

基於AMD處理器的Amazon EC2實例可於23個AWS區域（Region）與70個可用區域（Availability Zones，AZ）取得，其具備14個獨特實例類型，專門應對客戶對於高效能運算（HPC）、記憶體最佳化以及通用型運算使用案例與需求的工作負載。AWS客戶部署搭載AMD處理器的Amazon EC2實例，可整合現有由AWS支援的工作負載與應用平台。

AWS ISV加速計畫成員遵循業界最高標準，必須經過縝密的評鑑，AMD通過全面的架構與安全審核，確保解決方案的品質與設計均符合標準而加入此計畫。同時客戶績效亦納入審核，以確保AMD的客戶在各垂直市場表現卓越。