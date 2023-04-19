在2050淨零碳排目標下，環保署將今年強制碳盤查對象擴增250家，以電子零組件、化學材料、金屬等產業為重點範圍，「綠色轉型」和相關揭露要求已迫在眉睫。

全球工業自動化和資訊企業龍頭洛克威爾自動化（Rockwell Automation）19日於高雄亞灣新創園區舉行「綠色工業永續轉型高峰會」，聚焦永續生產／能源管理、風險管理及虛實整合三大主題，活動邀請流線傳媒董事長戴季全及高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔目前分享南台灣工業發展概況與前景，以及合作夥伴如 Fortinet 等資安領域專家進行高峰對談，探討台灣產業永續轉型契機、智慧製造趨勢與資安發展。

洛克威爾自動化台灣區總經理譚世宏表示，淨零碳排為全球產業發展共識，洛克威爾自動化致力以工具技術與專業輔導協助企業落實碳排目標。高雄作為台灣工業重鎮，擁有龐大的規模聚落，近年積極轉型發展永續智慧城市並打造友善投資環境，期待未來能與在地企業有更緊密的合作，憑藉洛克威爾自動化豐富的輔導經驗，一同推動產業綠色轉型，以智慧永續邁向工業新紀元。

本次高峰會聚焦企業永續轉型的技術重點，包含以數據做為驅動的管理方案、IT/OT整合監控工具以及工業元宇宙應用。企業首先需建立可持續性碳管理架構，循序漸進逐步導入能源管理，透過資料蒐集和歸納調查耗能來源及類型，進而建立管理基線，以碳排評估、產生減碳策略及數據數位化提升永續管理能力，實施與監控減量計畫。前瞻數位技術為有效提升產線節能之關鍵，洛克威爾自動化Rockii模組化解決方案以單一平台協助生產標準化、降低生產中等待、搬運、庫存、動作、不良品、過度生產、過度加工的七大浪費。

儘管工廠落實數位轉型並整合IT與OT後帶來許多效益，但也讓OT設施可連結至外部網路，造成潛在資安破口。藉由洛克威爾自動化FactoryTalk AssetCentre集中管理、追蹤並保護自動化資產資訊，持續威脅偵測（CTD）平台生成廠區網路拓樸，賦予資安管理可視化能力，企業可進一步透過安全遠程訪問（SRA）以影像方式記錄並快速追蹤事件根源，達成全方位保護。

洛克威爾自動化自2016年加速布局虛實平台，透過AR工具串聯遠程協作、廠房巡檢及流程梳理等作業，例如廠區巡檢中即時獲取設備異常提示，透過專家遠端協作，降低50％以上的複雜問題解決時間及25％～45％人為失誤風險。此外，AR技術以文字、照片、影片多元協助人才培訓，簡化企業日常教育訓練。

譚世宏分享，洛克威爾自動化深耕台灣五十餘年，以豐富的輔導經驗與完整的產品技術深度剖析企業永續營運及風險管理實務，降低營運風險並推動工業永續轉型，我們將偕同在地產業邁入智慧製造新篇章。