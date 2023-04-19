GIS-KY表示，因應在消費性電子應用新趨勢，聚焦在電動車載(Electrical Vehicle)與元宇宙(Metaverse)新應用的佈局，及不同智慧應用場域無所不在的顯示器方案，提出多項先進互動式觸控顯示、智慧車載、工控等應用產品，可應用於公共交通及服務、車載、育樂、零售等多元領域。

在先進觸控顯示方面，GIS-KY將展出多項透明顯示器，包括大型透明LED薄膜顯示屏，透過無縫拼 接，具有可撓曲、高亮度、高穿透的特性，演示與手機互動娛樂以及公共交通資訊，以及多點觸控、 高解析的OLED透明觸控顯示螢幕，體現智慧客服服務和即時翻譯諮詢台等應用。

在智慧車載的佈局，包含擴增實境抬頭顯示器(AR HUD)、智能表面 (Invisible Touch Display)，以及表面飾模 IME 技術，並支援多元智慧控制。

此外，還有工控領域，適合戶外顯示的產品，具有抗IR、抗UV的特性，以及非接觸電容式懸浮 觸控技術，支援多種手勢，可應用於智慧點餐系統。

其他還有全方位指紋感測技術，包括光學、電容、超聲波等產品線，可提供客戶不同的選擇，並整合至多元應用，如手機、智慧門鎖、E-Bike及車用等市場。以及3D光學智慧感測方案，和新版的跌倒偵測及床邊照護系統。

新型顯示產品包含記憶體顯示技術，具有節能省電、高霧度、高穿透的特性，以及Micro LED超微型按鈕顯示。AR元件方面則是展示高效率AWG與VHOE光波導元件，提供新一代的人機互動體驗。