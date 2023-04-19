受到鋒面影響，中職19日2場例行賽皆因雨延賽，味全龍與富邦悍將之役延到24日原場地天母棒球場進行補賽；而在洲際進行的中信兄弟與樂天桃猿之戰則延到5月15日，地點未更動。

龍隊今天原本要推出「小帥」曹祐齊先發，這也是他本季初登板，無奈受到天候影響，比賽因雨延賽，富邦挑戰本季首度3連勝也要再等等。

【4月19日例行賽延賽公告】

原訂2023/4/19（三）18：35 [例行賽編號29場] 富邦悍將(天母)味全龍賽事：受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事將移至4/24（一）18:35原場地天母棒球場進行補賽，特此公告。

【4月19日例行賽延賽公告】

原訂2023/4/19（三）18：35 [例行賽編號30場] 樂天桃猿(洲際)中信兄弟賽事：受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事將移至5/15（一）18:35原場地洲際棒球場進行補賽，特此公告。