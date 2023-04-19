天鈺19日召開重大訊息記者會，經過董事會決議，宣布將辦理公司成立以來首度現金減資，減資金額大約為6.35億元，減資比例約達35％。天鈺表示，公司辦理現金減資主要原因在於調整資本結構及提供股東權益報酬率。
天鈺在辦理現金減資過後，每股將可望退還股東3.5元現金，若加上已經宣布預計今年將發放的8.5元現金股利，代表股東今年將可望合計拿到12元現金。以天鈺19日收盤價173.5元計算，現金殖利率將可望達到6.92％，表現明顯原先的不到5％高出許多。
面板驅動IC廠天鈺（4961）19日宣布將辦理現金減資，減資比率達35％，代表將會退還股東每股3.5元現金，加上今年度預計將配發的8.5元現金股利，天鈺股東今年每股將可望領到12元現金，現金殖利率將近7％。
天鈺19日召開重大訊息記者會，經過董事會決議，宣布將辦理公司成立以來首度現金減資，減資金額大約為6.35億元，減資比例約達35％。天鈺表示，公司辦理現金減資主要原因在於調整資本結構及提供股東權益報酬率。
天鈺在辦理現金減資過後，每股將可望退還股東3.5元現金，若加上已經宣布預計今年將發放的8.5元現金股利，代表股東今年將可望合計拿到12元現金。以天鈺19日收盤價173.5元計算，現金殖利率將可望達到6.92％，表現明顯原先的不到5％高出許多。
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