天成文旅華山町旗下華山町餐酒館搶母親節商機，5月1日起至5月31日不限餐期消費單筆滿額3,000元(5月14日除外)，即可參加抽獎1次，滿額6,000元抽2次以此類推，天天抽餐券也有機會獲得天成文旅品牌專屬面膜。5月14日母親節當天推出期間限定自助饗宴每人1,380元+10％，於4/30前全額付清，可享免一成服務費優惠。豐美菜色有現切爐烤牛排、德國豬腳、法式羊排、季節海鮮、創意料理等多道佳餚，每組訂位一組抽獎號碼，通通有獎將餐券或天成文旅品牌專屬商品帶回家。

華山町餐酒館位於1914華山文創園區旁，鄰近台北捷運忠孝新生站，絕佳的地理優勢是許多團體包場、聚餐首選。餐廳提供多元豐富的餐食選擇，像是餐酒館必備的炸物與排餐，還有熱銷單品披薩、燉飯、義大利麵、韓式炸雞、招牌火山卷等主食，調酒部分除了多款經典調酒，創意特調更是結合日式茶碗與在地文化，自推出以來深受消費者喜愛，因應五月份母親節檔期，單筆滿額3,000元，即可參加抽獎與摯愛的媽媽全家聚餐，或三五好友享受美食，一同度過美好食光。

5月14日母親節自助饗宴每位1,380元+10％，菜色匯聚現切爐烤牛排、德國豬腳、法式羊排、英式炸魚佐塔塔醬、香料烤雞腿排、人參雞湯、季節秋蟹、澎湖冰卷、鮮甜白蝦等多道海陸饗宴，也有主廚特製現烤手工披薩、龍蝦沙拉火山卷以及蕃茄羅勒筆管麵等主食，豐富的生菜沙拉吧、甜點、水果以及飲品暢飲包含紅酒、白酒與啤酒，帶著辛勞媽媽遠離柴米油鹽醬醋茶，伴隨美饌佳餚闔家歡樂共度母親節。

《未滿18歲禁止飲酒，禁止酒駕，請勿飲酒過量》