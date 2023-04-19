迎接五月美麗女人月，和逸飯店‧台北民生館及台北忠孝館推出「馨想事成‧一泊二食」住房專案，自4月24日至5月31日入住每晚6,699元起，享母親節期間限定午間雙人海陸套餐及每人半隻波士頓龍蝦之美味，更跨界聯手醫美品牌「美麗線」贈送價值近萬元的海菲秀保養或增肌減脂訓練課程，及「Space集團」運動體驗券、3M品牌枕頭等好禮。入住或飯店餐飲消費滿額即有機會免費入住價值萬元之和逸套房乙晚，帶上媽媽機會加倍。

和逸飯店‧台北民生館和台北忠孝館秉持「時時體貼，處處合意」的品牌精神，為能夠讓每天忙於家庭和工作的鋼鐵媽媽們好好放鬆，推出「馨想事成‧一泊二食」住房專案，雙人入住寬敞舒適的各式房型只要6,699元起，享用星級主廚團隊用心料理的母親節期間限定午間雙人海陸套餐，包含「義式香料松阪豬番茄義大利麵」，番茄醬汁細細燉煮的酸甜香氣搭配微焦香的松阪豬肉，美味難以忘返；及以奶油白醬及鮮魚高湯燉煮彈牙口感的「法式風味奶油海鮮燉飯」，明蝦、淡菜及軟絲的鮮甜食感，每一口都能品嘗得到主廚的用心。歡慶母親節，每人再贈送以直火炭烤的「波士頓龍蝦半尾」，及母親節限定心型造型甜點，巧克力包裹覆盆莓果慕斯內餡香甜不膩，象徵對媽媽無限的感謝心意。

以超值價格一次享有星級飯店住宿及頂級醫美保養課程，和逸飯店首度聯手醫美品牌「美麗線」和瑜珈界藍帶學校美譽的「Space集團」，依照旅客預定房型享受價值近萬元的「海菲秀肌膚保養課」或「腹肌訓練體驗課」乙堂。海菲秀保養課程僅短短幾分鐘時間就能讓媽媽的肌膚擺脫粗臉黑皮重返「仙氣」境界。增肌減脂訓練課程則可以解決讓媽媽們困擾不已的腹部脂肪。前20名旅客預訂再贈「Space 集團五日雙堂運動體驗券」乙張和3M枕頭乙顆(隨機提供，送完為止)，讓媽媽在旅行途中喚回青春光彩，享受到運動流汗的喜悅之餘也能同時兼顧到身體健康以及舒眠的優質體驗。

4月24日至5月31日於預訂「馨想事成‧一泊二食」住房專案入住，或民眾於飯店2樓THE Lounge餐飲消費滿額799元並於Google留下評論，即有機會抽中價值8萬5,000元的和逸套房平日入住乙晚好禮，帶上媽媽或持有媽媽手冊之旅客機會再加倍。 此外，為回饋粉絲，同步將於官方臉書加碼線上活動「媽媽~其實我想對你說…」，只要在5月8日至5月15日期間於指定貼文留言按讚分享，加入國泰飯店觀光事業AMAZZING CLUB會員並留下對媽媽想說的話，即可免費獲得套房升等券好禮。