高雄仁武多年來都是房市熱區，近兩年來，因有多個重劃區，加上仁武產業園區、人口的移入，更成建商的一級戰區，浤圃建設預定明年底交屋的「希望之星」，19日宣布祭出每戶購屋者將獲贈25萬到40萬成家基金的紅利，目前成交每坪均價介於30到33萬元。

浤圃建設總經理蘇姿菁19日表示，浤圃建設的預售大樓建案「希望之星」，位於仁武市中心唯一公辦商業重劃區澄德特區，規劃2房和3房產品，共有156戶，基地第一排面對的，就是中央綠地廣場。

蘇姿菁指出，該案總銷約21億元，預定2024年第四季完工交屋，即日起，祭出千萬幸福基金專案，凡是購屋客即可獲得浤圃建設贊助的每戶25萬到40萬元的幸福基金。

豐匯地產總經理施棟瀝表示，浤圃「希望之星」千萬幸福基金專案，共有新婚方案、甜蜜方案、成家方案、育兒方案和教育方案等5種，根據購屋者的不同需求，提供公立幼兒園至大學學費全支付或住家裝潢等不同選擇。

施棟瀝指出，浤圃「希望之星」今年初進場潛銷迄今3個月，已售出3成，每坪成交價介於30萬元到33萬元之間。

他說，高雄仁武區近年受惠仁武產業園區等重大建設、人口紅利加持，地價、房價都呈上漲趨勢，而位在最具潛力、發展性的澄德特區個案「希望之星」，買家以自營商、白領階級為主。

施棟瀝表示，仁武成為移入人口最多的區域，10年內人口增幅達48.3％，與重劃區多，也有很大關係，包括霞海重劃區、澄德重劃區、八德重劃區、84期重劃區、100期重劃區等。