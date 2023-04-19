全國檢察官昨天進行法務部檢察官人事審議委員會民選委員改選投票、19日開票選出9人；其中台灣高檢署檢察官、前台北地檢署「美女發言人」陳玉萍成為「超級吸票機」，勇奪281票最高票，她因代表高檢署參選，被稱為「美女委員長」，她將與其他8名民選委員負責討論1年的檢察長、主任檢察官人事升遷案。

法務部檢審會負責檢察官人事異動、升遷、懲處等事宜，共有17名委員，其中8名為官派，9名為民選委員，民選委員任期1年，得連任1次。

本屆的檢審民選委員是同額競選，9名新當選的檢審會民選委員，包括陳玉萍、得票數為143票的台中地檢署主任檢察官詹益昌、得票數142票的高雄地檢署主任檢察官莊玲如、得票數141票的基隆地檢署主任檢察官陳照世、得票數135票的新北地檢署主任檢察官陳旭華。

得票數128票的雲林地檢署主任檢察官朱啟仁、得票數120票的台北地檢署主任檢察官郭進昌、得票數106票的桃園地檢署主任檢察官呂象吾、得票數104票的台南地檢署檢察官洪欣昇。

被稱為「美女委員長」的陳玉萍，是司法官學院41期結業，她的得票數比現任高檢署檢審委員的邱智宏多了近百票，顯示她魅力驚人。

陳玉萍曾偵辦前立委羅福助濫墾案、前營建署長葉世文貪汙案，擔任北檢襄閱主任檢察官期間，被喻為「美女發言人」。