總統府提供

賴清德副總統今天接見美國在台協會（AIT）主席羅森柏格時強調，面對中國利用軍演劃設新紅線，企圖建立新常態，威脅印太和平與穩定，臺灣希望能和羅森柏格領導的AIT共同合作，嚴肅面對新的現象與挑戰。也期待未來能建立實質的雙邊貿易或投資協定，促進臺美關係與經貿合作，強化雙方經貿安全戰略。

羅森柏格今天與AIT台北辦事處處長孫曉雅等人，由外交部次長李淳陪同，赴總統府分別拜會賴清德及蔡英文總統，賴清德首先恭喜羅森柏格接任美國在台協會主席，並感謝她在蔡英文總統過境美國時，給予熱烈歡迎，且風塵僕僕地來臺訪問。

他提到，過去幾年來，全世界共同努力對抗COVID-19疫情，但我們看到極權主義國家趁機興起，企圖破壞以規則為基礎的國際秩序，謀取自身利益。除了俄羅斯侵略烏克蘭，中國也在印太地區破壞穩定。臺灣處在第一島鏈的關鍵位置，一定會堅守民主陣營，也希望能與熱愛和平的民主盟友共同合作，維護印太區域和平、穩定與繁榮。

賴清德感謝美國政府過去幾十年來，在《台灣關係法》以及「六項保證」之下，深化臺美之間的關係。並表示，很高興看到在拜登政府任內，9度宣布對臺軍售。美國國會也有多項臺美關係深化的倡議，包括2023年《國防授權法》及《綜合撥款法》，對臺美安全合作有莫大幫助。

面對中國利用軍演劃設新紅線，企圖建立新常態，威脅印太和平與穩定，他說，臺灣希望能和羅森柏格主席領導的AIT共同合作，嚴肅面對新的現象與挑戰。安全與經濟難以分開，除在安全議題上共同合作，經濟合作也應加強。在目前國際情勢下，全球建立新的、安全、值得信賴的供應鏈非常重要。

賴清德強調，臺灣與美國是非常重要的金融夥伴，「臺美21世紀貿易倡議」在今年已經完成第一輪談判，期待未來能夠順利推動，並建立實質的雙邊貿易或投資協定，促進臺美關係與經貿合作，強化雙方經貿安全戰略。

羅森柏格指出，臺灣是珍貴的朋友，也是美國十分重要的貿易夥伴，同時對於區域和平及穩定至關重要。她在紐約及洛杉磯與臺裔美國人會面時也有提到，臺灣是世界上一股良善的力量。期待未來能延續過去所奠下的基礎，持續深化及拓展臺美合作夥伴關係，以及更多的對話交流。