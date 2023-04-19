為擴大識詐宣導，新北市刑警大隊結合台灣護理資訊學會，推動並串起新北刑大識詐宣導與新北市醫護的橋樑，藉由各大醫院舉辦的學術研討、教育訓練課程、專題演講等活動，將識詐宣導融入課程議題，創立「新北護理宣導列車」概念，並由各大醫院護理人員與就醫民眾及家屬互動，而首站由土城醫院組織宣導團協助宣導防詐觀念。

新北刑大表示，日前市刑大於台灣護理資訊學會在新店慈濟醫院舉辦資訊教育訓練的課程識詐宣導，會後有學員表示不久前曾遭受假投資詐騙損失1百萬，深覺宣導之重要性，另有學員則在當日正要參加所謂假投資群組，所幸警覺而沒有受騙上當，新北刑大與台灣護理資訊學會有感於此，將持續攜手全力推動識詐宣導。

新北刑大邀請土城醫院護理部主任陳麗琴協助推動識詐宣導。(警方提供)

新北刑大表示，市刑大邀請新北市立土城醫院護理部主任陳麗琴成立識詐「護理宣導團」，請護理人員適時向民眾宣導，新北警統計110年1月迄今，65歲以上銀髮族遭詐騙前三大手法，分別為假冒親友372件，將近總數三成，其次為假投資282件及假冒公務機構218件，警方特提供這三大類防詐騙宣導素材，透過土城醫院公播系統、海報張貼及置放文宣讓民眾取閱等方式擴大宣導，並將推廣至新北市內各醫療院所。

新北市立土城醫院公播系統推播識詐宣導。(警方提供)

新北刑大強調，未來將持續與台灣護理資訊學會合作，走訪新北市各大醫院，將識詐宣導從醫院的通路向教導民眾如何在第一時間就能辨別詐騙話術，讓民眾具備「防詐免疫力」，使詐騙集團不容易得逞。