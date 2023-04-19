今天上午，郭貞慧攜手眾多在地里長和支持者於將軍區青鯤鯓朝天宮舉行記者會，正式啟動「共創海線新未來」政見發表會。現場聚集了將軍區、北門區、學甲區約30位在地里長、社區理事長、廟宇主委等，還有熱情的鄉親數百人，共同表達對郭貞慧競選下一屆第一選區立委的支持。

首先，郭貞慧的丈夫李退之為她背書，詳細描述了郭貞慧從基層出發，累積豐富產業經驗，並在賴清德身邊獲得國際交流經驗。他表示，郭貞慧將運用她的專業知識和經驗為選區的民眾爭取權益，並在朝天宮的神明面前立誓，他們夫妻絕對沒有涉入大台南光電爭議或不當利益，否則願受神明最嚴厲的懲罰。

郭貞慧表示，她雖非現任立委，但在地基層力量與她同行，今日許多里長的支持就是民意最真實的反映。里長們認為郭貞慧非常貼近民意，海線各區的需求長期被忽略，唯有郭貞慧真正為當地規劃。眾人都被郭貞慧的願景所感動，願意共同努力，讓郭貞慧進入國會。

郭貞慧針對未來願景向鄉親說明。(戴志揚翻攝)

郭貞慧提議全力推動將軍漁港升級為國際級觀光漁港。台南一直缺乏融合餐飲、觀光、休憩的國際休閒漁港。將軍漁港具備這些條件，只需將周邊土地規劃整合，吸引餐旅和遊艇業者等相關產業，將軍漁港將焕發新生。未來的將軍漁港，民眾購買漁獲後可現場代客料理，遊客還可搭船或自駕遊艇前往澎湖跳島旅遊，皆由將軍出發。

郭貞慧的丈夫李退之為她背書，朝天宮的神明面前立誓。(戴志揚翻攝)

郭貞慧計劃以將軍為核心，推動61號快速道路結合台17線，貫穿將軍上至大北門地區，下至七股潟湖，並持續推動台61線將軍休息區設立，讓大北門成為未來台南旅遊的新亮點。

對於學甲、北門及將軍的養殖漁業，郭貞慧將協助產業全面升級。這部分將向農委會漁業署爭取技術合作，這也是過去幾年地方持續求助無門之處。郭貞慧承諾，上任後將積極爭取中央技術輔導，引入AIoT讓沿海養殖漁業智能化，更具底蘊以應對氣候變遷等挑戰。

擔任觀旅局長期間，郭貞慧推廣的「北門雙春濱海遊憩區」及扇形鹽田獲得廣泛肯定。她將繼續宣揚大北門的鹽業文化，整合中央各部會資源，讓鹽業的美被全世界看見。

隨著國際觀光客陸續回流，郭貞慧有信心吸引國際旅客來海線旅遊。過去她鼓勵遊子返鄉開設民宿，如今假日住宿供不應求。未來台南的海線將成為外國人旅台的必備行程，振興溪北觀光將從將軍出發，海線開始。

記者會以全體與會的鄉親、里長、社區理事長、廟宇主委等上百群眾，齊聲高呼：海線團結共創未來，立委換新氣象，只支持郭貞慧！這場記者會展現了民意與地方支持的力量，為郭貞慧的競選之路劃下完美句點。

郭貞慧的政見將著重在地發展、產業升級和觀光資源挖掘，期望為海線地區的民眾帶來更美好的未來。眾多里長和基層力量站在郭貞慧這邊，也代表著她所提出的政策獲得廣泛認同，堅定了她競選立委的信心。

郭貞慧表示，未來她將持續努力，與在地民眾和基層力量攜手共進，以實現共同的願景和目標。她希望能夠為海線地區的民眾創造更好的生活品質，並為台南的發展注入新活力。

面對未來的挑戰，郭貞慧誓言全力以赴，以民意為依歸，努力為選區的民眾爭取更多權益和資源。在她的帶領下，海線地區將迎來新的繁榮和發展。