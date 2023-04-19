西方對俄羅斯的大規模制裁，掀起部份國家對美元依賴性的擔憂。全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）警告，全球持有美元的意願正在下降，一方面是大陸不斷擴大人民幣在國際貿易的影響力，另一方面則是俄羅斯如今的處境，令人反思過度投資美元的風險。

商業內幕報導，達里歐上周受訪時表示，對俄制裁暴露持有美元的風險，美元在全球貿易的重要性逐漸下降，正在削弱其主導地位。他說「各國持有美元的意願降低了。」

達里歐表示，「美元是債務，換個說法，全球央行持有美元就是持有債務，所以持有國會認為『我已經過度買進以美元計價的債務』，自然購買美元的意願就會降低。」

美元在國際貿易的廣泛使用，使各國願意為了貿易使用而承擔債務，但隨著大陸擴大人民幣在國際貿易的影響力，可能使未來美元需求走弱。

為此，大陸積極布局非美元交易，近期已經與巴西、哈薩克和巴基斯坦等國達成以本幣結算的貿易協定。

與此同時，俄羅斯遭西方排除在國際金融體系外，且3300億美元的外匯儲備全被凍結，該國經濟已經逐漸向人民幣靠攏。達里歐表示，制裁使人們開始擔憂，債務資產像俄羅斯一樣面臨凍結風險。

達里歐續指，也因此基於這些原因，各國持有美元計價的債務意願開始下滑，同時也意味著美元需求的減少。

資產管理公司Eurizon SLJ日前一份報告示警，去年，美元國際儲備貨幣的主導地位，侵蝕速度是二十年前的10倍。