南投縣農業處在中寮鄉公所大禮堂舉行「石虎有你真好」成果展，並表揚守護石虎棲地的農民、養禽戶和社區巡守隊成員。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

中寮鄉八仙村居民成立守護石虎巡守隊成果豐碩。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣農業處在中寮鄉公所大禮堂舉行「石虎有你真好」成果展，並表揚參加「友善農地給付」的166名農民、養禽戶和社區巡守隊成員。近年農委會特生中心與和泰汽車公司合作，積極參與並支持石虎保育，為鼓勵居民對石虎保育的付出，企業提供逾20萬元獎品給符合獎勵資格並出席表揚的農民與巡守隊。

林務局南投林管處長李政賢、集集特有生物研究保育中心副主任林旭宏、縣府農業處科長張景富、中寮鄉公所秘書林文遠、集集鎮公所課長莊桂惠等人出席「石虎有你真好」成果展暨表揚參加保護石虎棲地的農民、養禽戶和社區巡守隊。

李政賢指出，根據調查資料，近6成保育類野生動物分布於淺山、平原區域，這些區域多屬私有地，因為大量開發、頻繁活動威脅石虎等野生動物的生存。林務局近年推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，以給付「生態薪水」鼓勵參與執行維護生態的農民及在地居民，給付標的物種包含石虎、草鴞、水獺、水雉及臺灣黑熊等瀕危物種。

農業處指出，去年有166名農民參加「友善農地給付」方案，符合者有136人，其中53名農民在農地架設自動相機監測到石虎。11名養禽戶參加自主通報給付，其中6戶拍到石虎；另外，中寮鄉、集集鎮、竹山鎮、草屯鎮等15個社區組成巡守隊參加巡護監測給付，共執行102次巡守、辦19場石虎保育宣導活動。

集集特有生物研究保育中心和泰汽車公司合作，本次提供逾20萬元的獎品，給符合獎勵資格並出席表揚儀式的農民與巡守隊，感謝他們對石虎保育的付出。