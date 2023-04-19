鋒面接近，嘉義市政府嚴陣以待，已完成多項整備工作。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

經濟部水利署第五河川局預為因應準備，嚴防強降雨造成災情，全面盤點各項防汛整備工作。（第五河川局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

鋒面接近，氣象局預估今（19日）晚至明天嘉義地區有局部豪大雨，嘉義市政府、經濟部水利署第五河川局已做好各項防汛整備工作，嚴陣以待，市府工務處除已預布大型移動式抽水機，也將沙包預送達東區公所暫置場所，五河局全天候監看水情資訊，加強因應措施。

嘉義市政府工務處表示，已做好各項防汛整備工作，在地勢低窪及易積水處，布署17台大型移動式抽水機，除將70包沙包預送達東區公所暫置場所，也請東、西區公所及環保局加強轄管排水巡防、並注意渠內阻礙物檢查及清淤，低窪地區隨時注意水位變化，遇有影響水流者應立即清除或備妥應變措施。

工務處說，市府超前部署早在3月1日就召開防汛整備會議，全面盤點各項防汛人力、機具、材料，以嚴陣以待，包括後湖及湖子內2座抽水站巡檢，抽水機試運轉；17部移動式抽水機預布；11處水患自主防災社區維運；區域排水溝渠水利建造物安全檢查；5處車行地下道抽水機房設備巡檢，抽水機試運轉；加強市內大型在建工程防災準備；備妥各項災害緊急搶修及抽水設備代操作開口契約；汛期前辦理雨水下水道清淤及區域排水清疏工作；後湖抽水站備妥2430包沙包及1000包太空包供市民取用；清點各橫向單位可供支援使用救災機械、中小型移動式抽水機、沉水泵浦等防汛物料。

工務處提醒，面對這次鋒面來襲，市民應配合政府的防汛工作，務必注意天氣預報動態，將家戶排水溝淤積物清除，移開洩水口遮蔽物，做好充分防災準備，大家一起共同防災，市民可下載「愛嘉義APP」、加入嘉義市政府官方LINE帳號或「嘉義市水情」觀看即時水情影像資料。

因應汛期的防汛工作，五河局局長吳明華近期召開多次防汛整備會議、防汛策進聯繫協調會議等，與轄區縣市政府密切聯繫，建立防汛資源調配機制，並辦理各項演練，期以周延準備，降低致災風險。

為防範本次鋒面帶來的雨勢，五河局正全天候監看水情資訊，加強督導移動式抽水機、重點防汛工程，並針對抽水站、水門、破堤施工、防汛缺口整備等項目反覆檢查確認，另也結合水患自主防災社區、防汛護水志工水情巡查等防災資源，區域聯合防災，共同保衛家園。