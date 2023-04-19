馬路上常見地上畫有綠色的「標線型人行道」，台北一名網友日前在巷弄中發現，原本直直一條的人行道中間居然有一塊凸起，讓她不禁笑說像是「激凸」，而附近也沒有其它人行道有類似的畫線方式，也讓她覺得不解究竟為何會如此畫線？照片曝光後，意外釣出網友解答，其實是為了符合法規，才會有如此特殊的人行道出現。

一名網友日前發現地上的標線型人行道有一段莫名凸起，笑說像是「激凸」。（圖／網友授權提供）

原PO在臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，綠色的人行道和紅、白線原本被畫得相當筆直，但中間有路燈的部分卻突然向旁邊凸起，讓原PO看了直呼像「激凸」，同時也納悶，附近的巷子只有這處與眾不同。

照片曝光後，網友紛紛留言狂猜背後原因，「感覺是被路權仔檢舉過，他們最愛哭這種人行道的路燈、電線桿、變電箱」、「要消化油漆預算」、「陷害駕駛人啊」；還有人開玩笑說，「學生時代午覺剛起床狀態」、「其實是被電線桿頂出來的…」、「二次元老婆的平面圖」。

對此，有不少內行網友出面解答，「最短寬度要90公分，輪椅才能過，所以才會畫成這樣」、「人行道淨寬有最小限制1.5m，若受限當地道路現況條件可縮小至0.9m，如果是照路燈前後的人行道畫線，路燈位置人行道淨寬會低於0.9m」。

而根據內政部營建署都市人本交通到路規劃設計手冊，目前標線型人行道尚無寬度下限規定，因此寬度仍建議比照實體人行道，全寬最小1.5 公尺，不過設計者仍可依實際需求調整。