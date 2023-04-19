由東港區漁會結合家政班舉辦的「東港食魚教育展」，19日安排學童參訪櫻花蝦室內恆溫拍賣場，並讓孩子們推車模擬拍賣過程，小朋友玩得不亦樂乎。（東港區漁會提供／謝佳潾屏東傳真）

由東港區漁會結合家政班舉辦的「東港食魚教育展」，19日安排學童參訪櫻花蝦室內恆溫拍賣場，並讓孩子們推車模擬拍賣過程，小朋友玩得不亦樂乎。（東港區漁會提供／謝佳潾屏東傳真）

由東港區漁會結合家政班舉辦的「東港食魚教育展」，17日起在漁會一樓大廳登場，除帶領遊客從產地到餐桌進入漁村小鎮的美食世界外，也安排學童參訪櫻花蝦室內恆溫拍賣場，並讓孩子們推車模擬拍賣過程，小朋友玩得不亦樂乎。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸指出，東港櫻花蝦恆溫拍賣場從前年11月21落成啟用後，便成為全國首座室內恆溫拍賣場，拍賣場透過HACCP（食品安全管制系統）管理及五流（人流、物流、水流、氣流、車流）等5大面向管制汙染源，所有流程都符合國際水產衛生規格，有別於傳統的拍賣方式。

鄭鈺宸說，該座室內恆溫拍賣場為取得HACCP認證，在設計上強化了拍賣場保冷能力、場內低溫維持18度的要求，並增加海水淨化設備及空間防霉等設施，將原簡易的拍賣場，升級至符合國際食品安全衛生環境水準，因此安排幼童參訪時，能讓孩子們同時認識到在地與國際的漁業發展。

幼兒園園長沈春利指出，這回東港食魚展校外參訪教學活動很有意義，學童師生近60人參加，讓這群年齡介於5-6歲大班孩童，有機會學習東港在地漁業文化，推廣海洋教育，有很多學童的阿公也是漁民，經過實地參訪了解漁民及市場拍賣工作人員的辛苦，學會更珍惜食物。

東港區漁會表示，「東港食魚教育展」已進入第3天，看展人數約1500人次，許多親子、學生紛紛前來觀展，不少人拿著學習單認真看展作答，現場還播放東港鮪釣漁船出海捕黑鮪及旗魚鬆製作過程影片，也有幼童和黑鮪模型合影，展覽至30日止，呼籲大家把握機會，看展有機會免費獲華僑市場美食券，假日手作文創免費DIY課程也還有名額。