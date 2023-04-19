30歲女星焦凡凡（本名：焦曉凡）近年來憑藉著自然不做作的個性以及傲人身材累積不少粉絲，工作之餘也積極經營社群，在YouTube上已累積逾27萬名粉絲。誰料，18日她在社群上曬出兩張黑白色調的照片，吸引粉絲們爭相前來關切。

焦凡凡18日在IG上更新一則貼文，寫下：「不笑也是另一種魅力，答應我好嗎！？」並曬出兩張黑白色調的照片，只見畫面中，她將笑容收起，望向鏡頭外，整張臉透露出生人勿近的感覺，充斥著些許的嚴肅氣氛，並指出：「你可以說怎麼不笑，但不要說我臉臭；就像你可以說人家肉肉，但不要說你好肥好胖。」

此外，由於焦凡凡在其中留言：「肉肉女當道時代」，且在畫面中身穿細肩背心，曝光她充滿「肉肉」的身體，讓網友們除了關心她的身心狀況外，也紛紛笑回：「我喜歡是妳的個性，不管妳胖和瘦，我都愛」、「真的肉肉女當道」、「每個人都有自己的樣子，美是沒有標準的！凡凡又漂亮又可愛。」而該則貼文截至目前已吸引逾5.4萬名網友觀看，顯見焦凡凡的近況備受大眾關注。

事實上，焦凡凡剛出道時曾被網友暗酸「不夠有才華也不夠出色」，質疑她不夠格出道。對此，她過往曾感性發文，指出自己的想法改變了，「有時候，連自己講過的話都會忘記了，那又何必去在乎那些和妳八字都沒一撇的人，說了哪些不中聽的話呢？」而現在也相當勇於在社群上和粉絲們分享近況。