70歲巫女士年輕時右腳膝蓋曾受傷但未治療，逐漸出現X型腿走路也一跛一跛，經人工膝關節置換手術，疼痛和步態都得到顯著改善。（長安醫院提供／潘虹恩台中傳真）

70歲巫女士年輕時右腳膝蓋曾受傷但未治療，逐漸出現X型腿走路也一跛一跛，近2年來疼痛惡化且影響正常生活，經檢查發現應是右膝韌帶受傷長期沒有處理導致右膝外側退化，經人工膝關節置換手術，巫女士的右腳X型矯正變直了，疼痛和步態也都得到了顯著的改善。

長安醫院骨科醫師洪舜奕表示，一般膝關節退化常見的是O型腿，有時患者因姿勢不良、工作環境或過去的傷害等因素出現反轉的X型腿。巫女士的右膝軟骨嚴重磨損，且腳伸不直影響生活功能，因此必須進行手術治療，才能調整骨頭的彎曲度。

洪舜奕指出，現今關節置換的觀念已經改變，手術當天或隔天即可下床行走，無需等待約3個月的復原期，醫師和復健師會立即開始進行復健指導，包括彎曲腳部和正確的行走姿勢，躺臥的時候會使用連續式被動關節活動器(CPM)，讓患者能更快地回到正常的生活中；他強調，「其實走路就是最好的復健方式」。

洪舜奕說明，巫女士進行全人工膝關節置換手術，過程中除了矯正膝蓋歪斜的角度外，還切除了軟骨和骨頭磨損的部分，提供新的關節界面，以改善步態和緩解疼痛。手術隔天，巫女士已經能下床行走，並開始進行復健訓練，1個月後回診，她的行走姿勢已恢復正常，不需要使用拐杖，讓她非常欣喜。

洪舜奕也提醒，如果出現起身跨步的瞬間疼痛、上下樓梯走幾階就感到痠軟無力、或膝部變形等症狀，應盡早至骨科就診檢查。