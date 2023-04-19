台大今天表示，校內工程科學及海洋工程學系一間辦公室今日下午2時30分獲報傳出火警，人員緊急疏散，並無造成任何傷亡。現場經警消搶救，下午約2時56分火煙控制，3時20分火勢完全撲滅。

該辦公室因出海工作需求，放置學生使用及出海作業相關物品。詳細起火原因尚待進一步調查，相關財損仍需估算。