為了吸引民眾看房，刺激新案銷量，浤圃機構祭出千萬幸福基金，即日起至7月15日到「希望之星」購屋，民眾搬入新家後，每逢人生重要的時刻，只要憑成家、新婚、蜜月、育兒、教育等5大項目發票，浤圃機構額外贊助每戶25~40萬元現金，送禮送到心坎裡，開賣至今3個月，已悄賣3成。

「希望之星」位於仁武區澄德特區，開賣至今3個月已悄賣3成。(記者張雅雲攝)

浤圃機構「希望之星」位於仁武區澄德特區，近年仁武區受惠仁武產業園區等重大建設進駐，加上聯外交通便利，10年內人口增幅度最大，已增加48.3%，地價、房價均呈上漲趨勢，成為不少民眾自住購屋的首選。

浤圃機構董事長蘇宏圃表示，不少民眾一輩子只買一間房子，蓋好房子是浤圃的責任，因此15年來用心摯劃每一棟建築，已超過1000戶肯定，更創造「0客訴」的品牌價值，除了要讓青年首購、換屋族群能住進最好的地段外，也要讓住戶享受更好的生活品質。

浤圃機構加碼千萬幸福基金專案，以成家、新婚、蜜月、育兒、教育等5大項目贊助高額的基金。(浤圃機構提供)

浤圃建設總經理蘇姿菁指出，全案規劃22~41坪，鎖定自住型首購族、家庭客層群，有別近期房市主流規劃，社區以3房為主，並針對空氣、水質、噪音等影響住戶生活的因素，進行全方面建材的升級，成交價約落在30~33萬元之間，開賣至今3個月已悄賣3成。

負責銷售的豐匯地產總經理施棟瀝表示，針對想成家立業的購屋族，浤圃機構加碼千萬幸福基金專案，以成家、新婚、蜜月、育兒、教育等5大項目贊助高額的基金。

包含裝潢、結婚、蜜月旅行、幼兒園到大學學費等相關費用，即日起至7月15日到「希望之星」購屋，交屋後憑消費發票，就享有依坪數不同，浤圃贊助已購客每戶25~40萬元的幸福基金，吸引自住客購屋。