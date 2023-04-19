孩子們天真的童言童語有時會讓人不知如何是好。一位男子近日到早餐店消費時，聽到一對小姐弟正在討論什麼東西是粉紅色，沒想到弟弟先是回答「媽媽的奶X」，接著姐姐回應「不算不算！媽媽的奶X是黑色的」，讓在場人士全都驚呆，貼文一出引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，某天他買早餐時剛好遇到一個家庭在內用餐，當時小姐弟正在討論顏色，小姐姐問「你知道除了Kitty還有什麼是粉紅色的嗎？」，小弟弟回答「媽媽的奶X」。

沒想到小姐姐接著繼續講，「不算不算！媽媽的奶X是黑色的」，周圍人聲瞬間安靜下來，一旁的爸爸連忙摀住孩子們的嘴巴，媽媽則是一副想往生的樣子，讓原PO直呼「好可怕！小孩真的是很不受控的生物耶」。

對此，許多網友紛紛回應，「最怕，空氣突然安靜～」、「媽媽應該這家早餐店列入黑名單了」、「瞬間所有目光都集中到媽媽身上」、「看來媽媽很長一段時間不會出現在早餐店了」、「以後再也沒有外食機會了，沒有！」、「所以，出門戴口罩還是有很多好處的，至少看不到臉」。

另外還有不少人分享類似經驗，「小孩都這樣，我懷孕長痔瘡根本不想讓人知道。我跟我女兒搭捷運時，她大聲問我『為什麼懷孕的人會長痔瘡？』，我很明顯是孕婦，我小聲說我現在不想聊這件事耶！我女兒又大聲說『你不想聊痔瘡是因爲尷尬嗎？』。搞得我好想立刻揍她喔」、「我家兒子看到爸爸睡著的GG，跟我說：媽媽，爸爸的鳥X是不是壞掉了？」、「以前在銀行上班，3點半關門後主管帶兒子來分行，那時兩三歲，一直說爸爸有大鳥X」。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。